Bokssensatie maakt naam in de ring dankzij swingend dochtertje

Gradus Kraus maakt ook buiten de landsgrenzen naam als bokser. De 23-jarige Ossenaar won zijn eerste vier partijen als prof zeer overtuigend en mag begin april gaan strijden om de Europese titel. Niet alleen door keiharde hoeken en stoten is zijn populariteit flink toegenomen. Ook dankzij dochter Giana (3) die samen met haar vader bij de opkomst een dansje doet. "We zijn al druk bezig met de volgende ringwalk."

Het filmpje van zijn laatste bokswedstrijd in Londen met daarvoor een dansende vader en dochter op het liedje Grease Lightnin' ging viraal. "De beelden zijn al heel vaak bekeken", zegt een lachende Gradus. Voor zijn gevecht om de Europese titel op 4 april komt er een nieuw optreden. "Het is wel lastig om precies het goede liedje met een dansje te vinden."

Toen Gradus de leeftijd van Giana had, was al duidelijk wat zijn passie was: boksen. Op filmpjes is te zien hoe een piepkleine Gradus met bokshandschoenen door de kamer loopt, tegen een boksbal aanslaat en ook vader Albert een paar tikjes geeft. Albert, voormalig wereldkampioen kickboksen, zag al snel dat zijn zoon veel talent had.

Albert: "We hebben dezelfde bloedlijn, alleen is hij langer en tien kilo zwaarder. Allebei hebben we het karakter om nooit op te geven. Het grote verschil is dat Gradus een veel betere trainingsmentaliteit heeft dan ik. Ik was er nogal makkelijk in om een training af te zeggen, maar Gradus slaat er nooit één over."

Vader en zoon zijn tevens beste vrienden. Ze werken iedere dag samen in de sportschool. "Het valt niet mee om een jongen te vinden die tegen Gradus kan sparren. Als het mijn eigen zoon niet was, had ik het ook niet leuk gevonden als hij mijn hoofd eraf zou slaan. Maar Gradus moet beter worden en daarin wil ik hem helpen. De klappen die ik krijg, kunnen er nog wel bij. Ik heb in mijn carrière tegenover heel veel gasten gestaan, maar beter, sneller en sterker dan Gradus heb ik ze nooit gezien."

Verrast over de uitstekende prestaties van zijn zoon is Albert niet. "Ik heb altijd gezegd dat niemand een betere vechter is dan ik of ik moet hem zelf gemaakt hebben. Die woorden zijn uitgekomen, Gradus is speciaal. We blijven wel heel kritisch, al zit het misschien bijna tegen het perfecte aan. Zo lang hij gemotiveerd en fit blijft, zal het voor andere boksers een ding worden om hem te stoppen."

"Angst kennen we allebei niet."

Gradus herkent de woorden van zijn vader. "Het karakter en de mentaliteit heb ik zeker van mijn vader. Maar ook de ervaring, ik ben overal ter wereld bij zijn wedstrijden geweest. Ik ben opgegroeid met vechtsport en weet niet anders. Angst kennen we allebei niet. Ik ben heel zelfverzekerd, als ik ook maar twijfel, stap ik die ring niet eens in.”

Gradus Kraus voor een wedstrijd, met links van hem Peter Fury en daarnaast Albert Kraus. (Rob Pauel/Orange Pictures)

Een andere belangrijke man is de Engelsman Peter Fury. De oom van wereldkampioen Tyson Fury ziet al jaren een toekomstig wereldtopper in Gradus. “Als het aan mij had gelegen, was ik al eerder prof. Peter raadde ons aan om eerst meters te maken als amateur. Nu was de tijd rijp om het profcircuit in te gaan.”

"De druk zal er zijn, maar ik word daar niet zenuwachtig van."