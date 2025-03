PSV-supporters hadden geen enkele twijfel: 'Droevig als je niet gaat'

Ondanks de 7-1 nederlaag tegen Arsenal in de eerste wedstrijd zijn er toch nog drieduizend PSV-supporters afgereisd naar Londen voor de terugwedstrijd. Bij hen was er geen enkele twijfel om te gaan, ondanks dat er toch zo'n tachtig supporters hun kaart voor deze wedstrijd hebben ingeleverd. "Natuurlijk hebben wij daar ook grapjes over gemaakt, maar wij hebben geen seconde getwijfeld!"

The Coach House is één van de vijf kroegen waar PSV-supporters terechtkunnen voor de zogenaamde 'Awaydayparty'. Reden voor een feestje is er niet, want na de 7-1 nederlaag in de eerste wedstrijd zijn de supporters net als de spelers afgereisd voor spek en bonen. Toch zit de sfeer er goed in.

Frank en Laurence zijn samen naar Londen gegaan. "Nee, het is niet raar om hier te zijn", is Laurence resoluut. "We hebben ook nul twijfel gehad", vult Frank zijn vriend aan.