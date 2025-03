23-jarige vermiste TU-student dood teruggevonden in Duitsland

De 23-jarige natuurkundestudent Devesh, die sinds begin februari was vermist, is dood teruggevonden in Duitsland. Dat meldt de politie woensdag. De man uit India studeerde aan de Technische Universiteit in Eindhoven. De politie laat weten 'niet uit te gaan van een misdrijf'.

Vrienden, familie en de politie deden 18 februari een oproep om Devesh te vinden, nadat er al een paar weken niks van hem was vernomen. Op de website van Cursor, het digitale magazine van de universiteit, werd aandacht besteed aan de vermissing. De student werd voor het laatst gezien op 1 februari in het studentensportcentrum, daarna konden medestudenten geen contact meer met hem krijgen. De politie maakte daarna een tijdlijn en onderzocht wanneer hij voor het laatst ingelogde in zijn studentenomgeving. De politie liet een paar weken geleden nog weten 'in het duister te tasten' over het lot van de jonge student. Familie in Dubai

Devesh was van Indiase afkomst en zijn familie woont in Dubai. Toen zijn familie niets meer van hem hoorde, zocht ze contact met studievrienden in Eindhoven.