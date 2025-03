Inwoners liepen in polonaise voor deze supermarkt, nu mag die écht blijven

Bewoners in Reek kunnen zich weer opstellen in de polonaise, want de Aldi gaat niet meer weg uit het dorp. Alle seinen staan op groen om de supermarkt te verhuizen naar de overkant van de weg, waar de Aldi zich permanent zal vestigen.

Reek haalde drieënhalf jaar geleden alle voorpagina’s toen de Aldi werd geopend. Na zes jaar strijden had het dorp eindelijk weer een eigen supermarkt en dat leverde legendarische beelden op. Bewoners waren zo blij dat ze op straat luidkeels een lijflied zongen en in de polonaise door de supermarkt liepen. De beelden gingen viral en er waren zelfs creatievelingen die er een remix van maakten, die op YouTube verscheen.

De Aldi mocht blijven voor een proefperiode van vijf jaar, was de belofte. Omdat ondertussen al gebleken was dat andere supermarkten in de gemeente er geen verlies door leden, zou er na die periode een definitieve vestiging komen aan de overkant van de straat.

In het eerste kwart van 2024 zou er meer duidelijk worden over de toekomst van de Aldi, maar tot nu toe bleef het verdacht stil. De tijdelijke vergunning, die verleend is in november 2020, loopt dit jaar af. Raadsleden begonnen zich zorgen te maken en stelden vragen aan het gemeentebestuur. Wil Aldi zelf nog wel verhuizen? En, vreest raadslid Ben Maathuis: “Als alle procedures nog doorlopen moeten worden, wordt het kortdag.”

"Wij hebben er alle vertrouwen in dat we daar met de gemeente uit komen.”