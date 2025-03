PSV geeft uitsupporters mooie toegift met verdienstelijk punt in Londen

PSV is woensdagavond definitief uitgeschakeld in de Champions League. Na de 7-1 nederlaag in de eerste wedstrijd van het tweeluik tegen Arsenal was de ploeg van trainer Peter Bosz op zoek naar eerherstel. Met een verdienstelijk gelijkspel (2-2) in Londen verlaat de Eindhovense club met opgeheven hoofd het miljoenenbal.

Wie woensdagavond 90 minuten lang naar het uitvak had gekeken bij Arsenal - PSV zal gedacht hebben dat de Eindhovense club op weg was naar de kwartfinale van de Champions League. 3000 uitzinnige PSV-supporters stonden de hele wedstrijd te springen te zingen en vooral hun ploeg te steunen. De rest van het Emirates Stadium, dat niet was uitverkocht, keek zwijgend toe naar het uitvak. Waar op de tribunes de strijd duidelijk werd gewonnen door de uitfans, was de strijd op het veld vorige week al beslist in het voordeel van de Engelsen. Na de 7-1 nederlaag in Eindhoven was de wedstrijd in Londen eentje waar geen druk meer op stond.

De Jong krijgt rust

Toch zullen de gedachten van de 3000 uitsupporters even terug zijn gegaan naar vorige week. Want na vijf minuten was het alweer raak voor Arsenal. Oud-PSV'er Oleksandr Zinchenko zette de thuisploeg vanaf randje zestien op voorsprong. Toch toonde PSV veerkracht. Ivan Perisic maakte op zeer knappe wijze gelijk. Hij was de gelegenheidsspits, omdat Luuk de Jong rust kreeg met het oog op de competitie. De Jong viel twintig minuten voor tijd nog wel in. Op dat moment was de stand alweer 2-1, omdat nog voor rust Declan Rice The Gunners weer op voorsprong had gekopt. Eerherstel voor PSV

Na de pauze leken beide ploegen het wel prima te vinden. De stand over twee wedstrijden was 9-2 en spannend is het over twee keer 90 minuten eigenlijk nooit geweest. De mooiste goal moest nog wel gemaakt worden. Want Couhaib Driouech maakte twintig minuten voor tijd de 2-2 met een schitterende lob over de doelman heen. In de slotfase schreeuwde het uitvak nog cynisch 'alles of niets', maar het bleef bij 2-2. Een stukje eerherstel dus voor PSV dat niet weer een flink pak slaag kreeg. Het tankt weer iets meer vertrouwen. Na een horrorweek waarin alles fout ging is na de overwinning op Heerenveen en het gelijkspel tegen Arsenal de kleur weer terug op de wangen. Zaterdag wacht RKC in Waalwijk.