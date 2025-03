Ans heeft alle boekenweekgeschenken: 'Ook de eerste en een uit de oorlog'

Apetrots is Ans Schras op haar verzameling. De Veghelse heeft alle negentig tot nu toe verschenen boekenweekgeschenken verzameld. Zelfs de allereerste uit 1932 en een exemplaar uit de oorlog. “Het geeft een interessant tijdsbeeld”, vertelt Ans.

Deze week wordt voor de negentigste keer de Boekenweek gehouden. Ieder jaar wordt in die week lezen gepromoot en bij aankoop van een boek krijg je het Boekenweekgeschenk. Van 1932 tot 2025, Els heeft ze allemaal. “Ik hou van lezen en had op een gegeven moment drie boekenweekgeschenken. Toen dacht ik, ik wil ze allemaal wel. Zo is het begonnen.”

Ans pakt een wit boekje van tafel. “Deze is uit 1941 en die is uit de handel genomen”, vertelt ze. “Een van die auteurs van het boekje was in de ogen van de Duitsers verkeerd. Hij had er een gedicht ingezet dat een aanklacht was tegen de bezetter. Dat stond ze niet aan.” Het is een van Ans' meest bijzondere exemplaren.

Een ander echt verzamelaarsobject is een piepklein bundeltje dat als eerste is verschenen na de oorlog. Het was voor Ans het lastigste boekje om aan te komen. “Van 1942 tot 1945 was er geen geschenk. In 1946 werd het weer opgestart, maar dat werd er een van een heel klein formaat, omdat er na de oorlog een papiertekort was.”