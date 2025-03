Brandweer rukt groots uit voor kantinebrand, voetballers naar huis gestuurd

De brandweer is woensdagavond groots uitgerukt na een melding van een brand in Drunen in de kantine van voetbalclub RKDVC. De brand zelf viel uiteindelijk mee, maar een paar honderd man moest naar huis worden gestuurd.

De brandweer werd ingeschakeld nadat het brandalarm afging. Er bleek een kleine brand te zijn ontstaan in het plafond. "De schade is vrij minimaal. Er zit wel een schroeiplek in het plafond", zegt jeugdwedstrijdsecretaris Martien Elshout. De brandweer schaalde uit voorzorg op naar een middelbrand, maar dat bleek niet nodig. "De kinderen hebben zich echt geweldig opgesteld. Op het moment dat de brandweer aankwam, was net een wisselmoment", zegt de jeugdwedstrijdsecretaris.

Doordat sommige trainingen waren afgelopen en de volgende trainingen op het punt stonden van beginnen, was het druk met auto’s in de krappe Sportlaan. Daardoor duurde het even voordat de brandweer bij de kantine was. De brandweer moest de stroom uitschakelen na het brandje, dus waren alle voetbaltrainingen plotsklaps voorbij. De voetballers werden naar huis gestuurd toen de rust weer enigszins was teruggekeerd.

"De trainer van het eerste elftal sloeg zijn jas om een speler van het G-team heen."

RKDVC-voorzitter Thijs Fokker is blij dat het met een sisser is afgelopen en is trots op de vrijwilligers van zijn vereniging. "Binnen een kwartier stonden er twintig vrijwilligers van de kantine om de schade op te nemen. En de trainer van het eerste elftal sloeg zijn jas om een speler van het G-team heen, omdat hij het koud had", vertelt Fokker trots. In tegenstelling tot de brand in de kantine, verspreidde het nieuws erover zich wél als een lopend vuurtje. Binnen de kortste keren belde de wethouder van de gemeente Heusden om de steun over te brengen van het hele gemeentebestuur. De voorzitter is blij dat het allemaal met een sisser is afgelopen. "Want het is ook nog ons jubileumjaar", lacht Fokker.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.