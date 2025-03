Jongen (17) onder invloed van drugs vlucht voor de politie in gestolen auto

Een jongen van 17 is in Zeeland opgepakt, nadat hij onder invloed van drugs op de vlucht sloeg voor de politie in een gestolen auto. Kort daarvoor had hij samen met iemand anders een fiets gestolen in het dorp.

De achtervolging was vorige week donderdagnacht kort na middernacht, maar het nieuws werd pas woensdagavond door de politie Maashorst op Instagram gedeeld. De politie werd getipt over de diefstal van een fiets. Toen agenten op de melding afgingen, zagen ze twee mensen met een bivakmuts rijden in een auto en op een scooter. Ze voldeden aan het signalement.

Toen de politie het tweetal wilde controleren, gingen ze er als een haas vandoor. De dief op de scooter wist te ontsnappen, de 17-jarige jongen in de auto haalde halsbrekende toeren en 'zeer gevaarlijk rijgedrag' uit om aan de achtervolgende agenten en te ontkomen. Achtervolging te voet

Na een paar minuten in de auto vluchtte de jongen te voet verder. 'Dit ging hem enigszins beter af dan rijden. De verdachte deed zijn best, maar werd na een korte achtervolging te voet aangehouden', schrijft de politie in het bericht op Instagram. De dief werd uiteindelijk in de boeien geslagen. Na zijn aanhouding bleek hij geen rijbewijs te hebben en onder invloed van drugs te zijn. Uit de cel

De jongen wordt heel wat verweten: het stelen van een fiets, helen van een auto, rijden onder invloed van drugs, gevaarlijk rijgedrag, rijden zonder rijbewijs, het negeren van een stopteken en het niet kunnen laten zien van een identiteitsbewijs. De jongen werd opgepakt, maar is inmiddels weer op vrije voeten, laat de politie weten. De recherche doet verder onderzoek.