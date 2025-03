Bijzonder: drie generaties tweeling in een familie

Bij het krijgen van een tweeling speelt erfelijkheid zeker een rol, maar de familie van Carla van Beek uit Prinsenbeek maakt het wel heel erg bont. Carla heeft een tweelingzus, ze kreeg zelf een tweeling en nu is ze ook nog eens oma geworden van een tweeling. “We vinden het geweldig”, zegt Carla.

Haar dochter Claudia beviel op 30 december van twee meiden: de kleine Lara en Romy. Toen Claudia en haar man voor het eerst de echo zagen, waren ze met stomheid geslagen. “Dat moment vergeet ik nooit meer”, vertelt Claudia. “Wij wisten wel dat de kans op een tweeling aanwezig zou zijn en ik denk dat we er stiekem ook wel een beetje op hoopten. Maar we zagen het en dachten, wow dit zijn er dus ook twee. Dat had ik nooit gedacht.”

Toen oma Carla het nieuws een paar weken later te horen kreeg, was het feest compleet. “Ik ging uit mijn dak”, vertelt Carla. Haar dochter maakte het heuglijke nieuws bekend met ballonnen. “Toen kwam die tweede ballon uit de doos… Ja, dat was wel heel bijzonder. Drie generaties en allemaal meisjes. Daar ben ik heel blij om, dat we het doorgeven.”