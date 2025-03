Peter Bosz straft Saibari en prijst meegereisde PSV-fans

'In voor en tegenspoed', zingen de fans van PSV altijd op de tribunes en dat hebben ze woensdagavond in Londen laten zien. 90 minuten lang waren de uitsupporters de baas ondanks dat de wedstrijd tegen Arsenal een kansloze opgave was na de 7-1 nederlaag van vorige week. Trainer Peter Bosz stond na afloop uitgebreid stil bij de uitfans, maar hij moest ook minder leuk nieuws brengen. Hij had Ismael Saibari vlak voor de wedstrijd moeten straffen, omdat de middenvelder voor de zoveelste keer te laat kwam.

Ismael Saibari zou eigenlijk in de basisopstelling staan van PSV, maar een paar uur voor de aftrap ging het mis. "Hij kwam niet voor de eerste, niet voor de vijfde maar voor de zoveelste keer te laat", was Bosz eerlijk over het passeren van zijn middenvelder. "Toen heb ik besloten hem in het hotel achter te laten. Ik was er klaar mee. Dan straf ik hem zodat hij deze mooie wedstrijd niet kan spelen. Hij laat het team in de steek", vervolgde Bosz zijn verhaal.

"Het is een fijn mens alleen heeft hij hierbij hulp nodig."

Of deze actie ook gevolgen heeft voor de wedstrijd tegen RKC van aanstaande zaterdag is nog onduidelijk. "Ik wil hem niet laten vallen. Dat doe jij met je eigen kinderen toch ook niet?", reageerde Bosz op een vraag van een journalist. "Het is een fijn mens, alleen heeft hij hierbij hulp nodig." Gelukkig kon de trainer van PSV positiever zijn over de wedstrijd van zijn ploeg. "Natuurlijk denk je bij die vroege 1-0 van 'daar gaan we weer'. Maar uiteindelijk pakken we een terecht punt en denk ik zelfs dat we nog hadden kunnen winnen", reageerde hij op het 2-2 gelijkspel.

"Ik dacht aan het begin van de wedstrijd dat het de Engelsen waren."

Langer stond de oefenmeester stil bij de 3000 uitsupporters in het Emirates Stadium. "Ik dacht aan het begin van de wedstrijd dat het de Engelsen waren. Alleen het waren onze supporters. Dat leverde oprecht een bijzondere sfeer op." "Ik zou bijna zeggen maak de seizoenkaarten gratis als dat deze sfeer oplevert", grapte Bosz die daarmee doelde op de geste van de club om de kaarten voor deze wedstrijd te vergoeden. De trainer liep ook na de wedstrijd mee naar het uitvak om de fans te bedanken. "Het is ook het symbolische einde van de Champions League. Dan ga je met de hele staf daarheen en dat hebben de supporters ook verdiend. Vergis je niet, die steun doet wat met de ploeg."