Met 25.000 man in deze festivaltent en toch geen palen voor je neus

Festivals in Nederland worden alsmaar groter. Om al die muziekfanaten onderdak te bieden, heeft het Wernhoutse familiebedrijf BHV Expo nu de grootste festivaltent van de Benelux gemaakt. Maar liefst 25.000 mensen kunnen er vanaf deze zomer overdekt in dansen. Festivals als Down The Rabbit Hole en Mysteryland hebben de primeur. En ook vanuit het buitenland is er volop belangstelling.

Net over de grens in het Belgische Hoogstraten is een heel team van werklui met heftrucks en hoogwerkers in de weer om de 'Granada' op te zetten. Het is de allernieuwste en grootste festivaltent van het bedrijf. "We moeten uitwijken, want bij ons in Wernhout is geen plek om hem op te zetten", zegt manager Ben Gommers lachend. "De tent is gewoon té groot. En dan gaat het nu alleen nog maar om een kleinere proefopstelling."

Het gevaarte torent boven de bedrijven op het terrein uit. De tent is 25 meter hoog, 70 meter breed en kan wel 130 meter lang worden.

Naast de gigantische afmetingen is het meest bijzondere aan de tent toch wel de vrije overspanning. In de tent staan geen storende pilaren die het dak omhoog moeten houden. “Twintig tot vijfentwintigduizend bezoekers hebben hierdoor vrij zicht en dat is voor een tent als deze echt uniek."