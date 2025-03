Meedoen is belangrijker dan winnen, dit houdt PSV over aan Champions League

Je kunt én een recordnederlaag lijden, én een lucratief seizoen draaien in de Champions League, zo blijkt. PSV heeft ruim 70 miljoen euro verdiend. Heel veel geld, maar ook heel veel kosten natuurlijk, waaronder belasting. Onder aan de streep blijft ongeveer 35 miljoen euro over. En daar kun je leuke dingen mee doen.

1. Een nieuwe speler

Voor 35 miljoen kun je een goede speler kopen. Ze zouden met Feyenoord kunnen onderhandelen over verdediger David Hancko, die om en na bij 35 miljoen euro waard is volgens transfermarkt.nl. Boscagli gaat waarschijnlijk weg bij PSV, dus het zou kunnen. Als ze een goede rechtsbuiten willen, kunnen ze ook een bod op Lionel Messi doen. Volgens transfermarkt.nl is de Argentijn namelijk nog maar 20 miljoen euro waard. Dan blijft er zelfs geld over. Misschien valt er een deal te sluiten met MLS Miami, waar hij op het moment voor speelt.