Toppaarden krijgen opleiding in Brabant: 'Er is geen andere weg'

Maikel van der Vleuten (37) is een van de topruiters die deze dagen meedoet aan The Dutch Masters in Den Bosch. De drievoudig olympisch medaillewinnaar uit Someren staat al jaren aan de top en presteert met paarden die hij zelf heeft opgeleid. “Als ik een kant-en-klaar paard koop en daarmee ga rijden, dan heb ik daar toch een ander gevoel bij.”

Van der Vleuten werkt in het familiebedrijf in Someren met een select groepje van tien tot twaalf paarden. “Beauville Z N.O.P. is de nummer één en we hebben een paard dat een vergelijkbaar niveau haalt. Daarnaast zijn er twee paarden die hier net onder komen, maar wel vaak meegaan naar grote wedstrijden. De andere paarden zijn van verschillende leeftijden en stomen we klaar voor de top. Daar besteed ik naast de wedstrijden veel aandacht aan.”

Het wil niet zeggen dat getalenteerde paarden voor altijd bij Maikel blijven. “In de weg naar de top kan het gebeuren dat je met een paard niet de juiste klik krijgt. Of dat een paard op wat voor manier dan ook een beetje tegenvalt. Maar ook zijn er momenten dat een paard wordt verkocht. Er worden weleens zo'n hoge bedragen geboden dat het heel moeilijk is om nee te zeggen. Als je een eigen bedrijf runt, heb je hoge kosten, dan moet je soms afscheid nemen van een dier. Natuurlijk is er bij grote wedstrijden prijzengeld te winnen, maar dat is maar voor enkeling weggelegd.”

"De sport staat bij ons voorop."

Het liefst houdt Maikel de beste paarden voor zichzelf. “De sport staat bij ons voorop. Alle paarden waar ik het meeste succes mee heb gehaald, hebben het grootste deel van hun opleiding bij ons gehad. In mijn ogen is er ook geen andere weg. Zo lang we het vol kunnen houden, doen we dat. Het mooiste is dat je een deel van de toppaarden zelf kunt behouden en dat er een aantal in de verkoop gaat.”

Het succes is niet alleen de verdienste van Maikel. “Mijn hele carrière heb ik een hechte groep mensen om me heen. Mijn vader Eric bijvoorbeeld zit zelf niet echt meer in de topsport, maar helpt me veel op de achtergrond. Ook heb ik geluk met paardeneigenaren die ons heel goed ondersteunen.”

Bij The Dutch Masters is Maikel met meerdere paarden aanwezig. Donderdagavond kwam hij al in actie tijdens de HeadFirst Group Prijs-Best of Champions. Ook vrijdag, zaterdag en zondag kan het publiek in de Brabanthallen hem zien rijden. “The Dutch Masters is altijd een wedstrijd om naar uit te kijken. De allerbeste ruiters komen in actie. De volle tribunes zijn indrukwekkend. De laatste wedstrijden is mijn paard goed in vorm, ik hoop dat ik dat in Den Bosch voort kan zetten.”