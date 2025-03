ME-oefening loopt uit de hand: Feyenoord-hooligans stoppen niet met vechten

Een training van de Mobiele Eenheid (ME) in Ossendrecht is eerder deze week flink uit de hand gelopen. Feyenoord-hooligans hadden zich aangemeld als vrijwilligers voor een oefengevecht, maar stopten niet met vechten toen dit hen gevraagd werd.

"We deden een openbare oproep of mensen mee willen doen met de training", zegt een woordvoerder van de Politieacademie. "De mensen moeten zich vervolgens identificeren en krijgen instructies."

Stoppen is stoppen

Een van die instructies is dat de relschoppers stoppen als dat door de politie wordt geëist. "En dat gebeurde op een gegeven moment niet. Mensen gingen toch verder. Toen hebben we vanwege de veiligheid abrupt de training gestopt en mensen verzocht het terrein te verlaten. De een hield zich daar aan, de ander niet."

Na dit incident gaat de Politieacademie in de toekomst niet meer met een openbare oproep vrijwilligers zoeken. "We gaan vanaf nu met inhuurkrachten werken. Dan hebben we meer grip op wie er binnenkomt. We hadden daar onvoldoende zicht op", geeft de woordvoerder toe.

Geen aangifte

De woordvoerder wil ook niet bevestigen dat het om Feyenoord-hooligans gaat. "Dat is niet aan ons om te vertellen wat de achtergrond is en vanuit welke intentie de personen kwamen. Wij vertellen alleen wat er is gebeurd, en dat het onrustig werd." Volgens meerdere hooligan-sites, zoals Voetbal Ultras, waren het wel degelijk Feyenoord-hooligans.

De Politieacademie doet geen aangifte tegen de hooligans.