Pestgedrag op stadskantoor Roosendaal: onderzoek gaat maanden langer duren

Het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de gemeentelijke organisatie van Roosendaal gaat maanden langer duren. Dat komt volgens extern onderzoeksbureau& Van de Laar doordat veel meer (oud-)werknemers hun verhaal willen doen. De aanleiding voor dit onderzoek is onder andere het plotselinge vertrek van VVD-wethouder Sanneke Vermeulen. Zij voelde zich 'onveilig' in het college van burgemeesters en wethouders en stapte op.

Begin dit jaar is het bureau begonnen met het onderzoek dat bestaat uit een documentenstudie, een online vragenlijst en verdiepende gesprekken. Het onderzoek zou in mei afgerond worden, maar het bureau laat weten dat dat nu pas na het zomerreces wordt. "We zijn positief verrast door het aantal mensen dat hun verhaal wil vertellen. Dit laat zien dat er veel betrokkenheid is bij het onderzoek", zegt burgemeester Mark Buijs namens de begeleidingscommissie.

Het onderzoeksbureau is uitgegaan van twintig interviews met een representatieve groep (oud-)werknemers. Inmiddels hebben meer dan tachtig mensen aangegeven dat ze persoonlijk in gesprek willen gaan met de onderzoekers om hun ervaringen te delen. "Hoe meer informatie de onderzoekers op kunnen halen, hoe waardevoller straks de resultaten zijn", zegt Buijs. Onveilig gevoel

Een van de redenen voor het onderzoek was het vertrek van wethouder Vermeulen afgelopen najaar. Ze liet weten dat ze per direct vertrok omdat de samenwerking binnen het college niet altijd verliep zoals ze had gehoopt. "Dit resulteerde in momenten waarop ik mij onveilig voelde", schreef ze in haar ontslagbrief aan burgemeester Mark Buijs.

Lees ook Twee wethouders opgestapt: onderzoek naar bestuurlijke crisis