Dit is waarom de provincie genoegen neemt met minder winst van Enexis

Onze provincie krijgt de komende jaren minder winst uitgekeerd van netbeheerder Enexis. Hierdoor houdt Enexis geld over om te investeren in de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. De provincie wil hiermee haar steentje bijdragen om de energietransitie een impuls te geven en overbelasting van het elektriciteitsnet tegen te gaan.

Alle aandelen van Enexis zijn in publieke handen, verdeeld over vijf provincies en meer dan tachtig gemeenten. De provincie Brabant is met een belang van 30,8 procent met stip de grootste aandeelhouder. Aan het eind van ieder boekjaar wordt 50 procent van de nettowinst van Enexis uitgekeerd aan de aandeelhouders, zolang dat niet ten koste gaat van de financiële gezondheid van de netbeheerder.

Er wordt nu een maximum van honderd miljoen euro gesteld aan deze uitkering. Alles hierboven blijft van Enexis. Zo hoeft de netbeheerder de komende jaren minder geld te lenen. Door de uitbreiding van het elektriciteitsnet zal Enexis de komende jaren waarschijnlijk meer winst maken, maar de uitkering aan aandeelhouders blijft gelijk.

"Enexis doet ontzettend belangrijk werk waar iedereen in Brabant bij gebaat is", zegt gedeputeerde Stijn Smeulders. Hij is ook voorzitter van de aandeelhouderscommissie van Enexis. "Net als alle andere aandeelhouders krijgen we straks nog steeds een stabiel en passend dividend, waar we mooie dingen van kunnen doen voor de publieke zaak. Tegelijkertijd kan Enexis meer meters maken."