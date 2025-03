Hoge kosten bedreigen voortbestaan van Halfvastenfeesten

De Halfvastenfeesten in Zeeland gaan dit jaar niet door. Ruim twee weken voor halfvasten trekt de organisatie om verschillende redenen de stekker uit het festival voor in ieder geval dit jaar. “Dit is frustrerend, want we wilden er iets moois van maken", zegt Harold van Tiel namens de organisatie.

Ook de stijgende kosten spelen een rol. "Alles wordt steeds duurder. Als we dit moeten doorberekenen in de kaartjes, dan worden het prijzen waar wij gewoon niet achter staan”, zegt hij.

Onder andere de kosten van de beveiliging zijn gestegen, maar ook de prijs die het festival neer moet leggen voor artiesten. “Van vijfduizend euro voor een relatief onbekende artiest kijken wij niet meer op. En dat moet je dan keer vijftien rekenen”, doelt Van Tiel op het vol krijgen van het programma.

"Frustrerend, want je wilt er met elkaar gewoon iets moois van maken.”