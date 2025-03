Provinciale Staten zijn op de helft: BBB trekt vooral naar uiterst-rechts

Precies twee jaar geleden behaalde de BBB een onverwachte monsterzege bij de Provinciale Statenverkiezingen. Kort daarna mislukten de coalitieonderhandelingen met middenpartijen VVD, GroenLinks en PvdA. Inmiddels heeft de partij nog weinig met deze partijen gemeen en lijkt ze aansluiting te hebben gevonden bij uiterst-rechtse partijen. Dat blijkt uit een onderzoek van Omroep Brabant naar het stemgedrag van partijen in Provinciale Staten.

Om partijen met elkaar te vergelijken, hebben we gekeken naar het stemgedrag. Van alle 306 moties waar sinds de verkiezingen over is gestemd, noteerden we of partijen voor of tegen hebben gestemd. Op die manier kunnen we zien welke partijen het vaak met elkaar eens zijn en welke juist niet.

Uit het onderzoek blijkt dat partijen in Provinciale Staten grofweg in drie blokjes op te delen zijn. Als eerste zien we een blokje van rechts-populistische partijen PVV, JA21, Forum voor Democratie en de BBB. Die laatste is enigszins opmerkelijk, want twee jaar geleden profileerde de BBB zich juist uitdrukkelijk als een partij in het politieke midden. Er werd ook aansluiting gezocht met middenpartijen, bijvoorbeeld in de coalitieonderhandelingen.

Volgens fractievoorzitter John Frenken klopt het dat de BBB de afgelopen jaren ‘scherper’ in het debat zit en daarom vaker samenwerkt op de rechterflank. “Zeker als het gaat om besluiten die Gedeputeerde Staten nemen, waar wij graag over willen debatteren. Daar wordt niet altijd ruimte voor gegeven.”

Tweede B

De afgelopen jaren heeft de BBB veel nadruk gelegd op de eerste B, die van boeren, ziet Frenken. Precies om die reden stapten vorig jaar twee statenleden van de BBB over naar Lokaal Brabant. Over landbouw denkt de BBB vaak hetzelfde als andere rechtste oppositiepartijen. Bijvoorbeeld als het gaat om de, in hun ogen te strenge, stikstofregels.

Frenken is van plan om de aandacht te verleggen. “Het is hoog tijd dat we ook naar sociaal-maatschappelijke thema’s gaan kijken. We willen meer doen voor onze tweede B [die van burgers, red.] Op dat vlak hebben we veel meer gemeen met de SP en de PvdA.”

Hij wil dan ook meer optrekken met middenpartijen. “Wij zijn niet principieel tegen deze coalitie”, zegt hij. “We willen meedenken.” Hij hoopt dat de coalitiepartijen de BBB daar ruimte voor geven.