Jongeren schieten man in water te hulp en worden beloond

Twee Bredase jongeren hebben donderdag een jeugdlintje gekregen van burgemeester Paul Depla voor een heldendaad die zij hadden verricht. Bas van der Vorm en Jordi Koster, allebei achttien jaar oud, redden eerder dit jaar een man, die in de vrieskou met zijn fiets in een sloot was beland.

Lav Lukac Geschreven door

Op 3 januari fietsten Jordi en Bas over een afgelegen weg naar huis na een borrel van hun werk. Toen merkte Bas een rood lampje in het water op. "We gingen kijken en zagen we een man in het water onder zijn fiets en het ijs liggen. Hij had wat gedronken, was niet aanspreekbaar en had bloed op zijn hoofd."

"Een halfuur langer en de man had het misschien niet overleefd."

Nadat ze de man uit het water hadden gehaald, besloten ze 112 te bellen. "De ambulancebroeder zei tegen me dat als we een halfuur langer hadden gewacht, de man het misschien niet overleefd had. Hij was erg onderkoeld."

Terwijl een van hen bij de man bleef, rende de ander naar een nabijgelegen woning om warme dekens te halen voor het onderkoelde slachtoffer. Ze bleven bij hem totdat de hulpdiensten arriveerden.

"We hielpen hem gewoon, dat is normaal."

"Voor ons is het geen heldendaad om iemand uit het water te halen. We hielpen hem gewoon, dat is normaal", zegt Jordi nuchter. "Dat je daar dan zoveel waardering voor krijgt, is wel speciaal, maar er zijn mensen die iets veel specialers doen", vindt Jordi. “Wat mooi dat deze twee Bredase jongeren in actie zijn gekomen op het moment dat ze signaleerden dat iemand in nood verkeerde. Ik ben daar echt trots op", zegt de burgemeester. "Ik heb veel waardering voor hun daadkrachtige optreden en betrokkenheid." Jeugdlintjes worden in meerdere gemeenten uitgereikt om jongeren tot en met 18 jaar te stimuleren zich maatschappelijk in te zetten voor de stad of voor anderen. Breda heeft inmiddels 33 jeugdhelden. De jeugdlintjes zetten deze jongeren in het zonnetje. Ze verdienen erkenning en waardering, en zijn een voorbeeld voor andere jongeren zegt de gemeente.