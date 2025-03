Toekomstperspectief voor Duinboeren rond Loonse en Drunense Duinen

Ze noemen zichzelf de hoeders van het agrarische landschap rondom de Loonse en Drunense Duinen: de Duinboeren. Zo’n 180 leden zetten zich al dertig jaar in voor het boerenlandschap èn de natuur. “Het landschap is uniek. Dat willen we behouden.”

De vitrines in de boerderijwinkel van Piet, Mieke en hun dochter Fenna van Iersel in Udenhout zijn nog leeg. Maar over een paar weken is het alle hens aan dek op het erf. Dan begint het aspergeseizoen. “In april, mei en juni verkopen we elke dag alle soorten en maten eigen geteelde asperges, geschild en ongeschild”, zegt Fenna. “Ook verkopen we huisgemaakte producten van andere boeren uit het gebied, zoals de Duinboerenkaas Brabantse Schone.”

Uniek landschap

Het bedrijf van de familie van Iersel grenst aan het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, een groot stuifzandgebied van 3975 hectare groot. “Voordat het gebied tussen Waalwijk, Den Bosch, Loon op Zand, Udenhout, Tilburg en Vught in 1995 de status Nationaal Park kreeg, staken bezorgde boeren de koppen bij elkaar. Hun vraag was: hoe kun je blijven boeren als je bedrijf grenst aan beschermde natuur en je niet kunt uitbreiden”, vertelt voorzitter Martien Vromans van Stichting Duinboeren en Maatschappij.

“De Duinboeren verenigden zich in 1995 in een stichting. We willen toekomstperspectief en voelen ons verbonden met onze omgeving. Het landschap is uniek: een mix van natuur, weilanden en kleine boerenbedrijven. Dat willen we behouden.”