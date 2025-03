Voor dit bedrag hangt er een echte Van Gogh in je huis

Heb jij altijd al een echte Van Gogh willen hebben en nog wat geld in een ouwe sok? Aarzel niet, dit is je kans. Een werk van Vincent Van Gogh is deze week te koop aangeboden op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht. Het olieverfschilderij is in 1884 in Nuenen gemaakt, daar woonde en werkte de kunstenaar destijds. Let wel op: aan het schilderij hangt wel een prijskaartje van 4,7 miljoen euro.

Lav Lukac Geschreven door

Helewise Berger denkt dat het voor dat bedrag best kan worden verkocht. Ze is conservator 19e en 20e eeuw in Het Noordbrabants museum in Den Bosch en Van Gogh-kenner. "Van Goghs die in zijn Brabantse tijd geschilderd zijn, stijgen de laatste jaren flink in waarde. De prijs voor zo'n schilderij kan best verdubbeld zijn ten opzichte van acht jaar geleden. Toch is het niet ondenkbaar dat iemand het schilderij koopt." Na één week retour

Het werk waar het om gaat heet 'Stilleven met twee zakken en een fles'. De vorige eigenaar van het doek was een particuliere kunstverzamelaar uit de Verenigde Staten (VS). Die heeft het tien jaar in huis gehad, maar is er nu op uitgekeken. Het werd verkocht aan een Amerikaanse kunsthandelaar en overgebracht naar de grootste kunstbeurs van Europa. Liefhebbers hebben één week de tijd om het schilderij aan te schaffen. Als het dan nog niet verkocht is, gaat het weer terug naar de VS.

Helewise heeft het werk donderdag op de openingsdag van de beurs voor het eerst gezien en is erg enthousiast. "Wat het werk bijzonder maakt is dat Van Gogh gewerkt heeft met felle kleuren. Bij andere werken uit dezelfde tijd zie je toch vaker aardse kleuren zoals grijs en bruin. De twee zakjes die je op het schilderij ziet zijn zakjes tabak, mogelijk van hemzelf", voegt de kenner eraan toe. "Van Gogh was namelijk een zware pijproker."

Het werk 'Stilleven met twee zakken en een fles' (foto: MS Rau Gallery, New Orleans).

Geen plek in Noordbrabants museum

Ondanks het enthousiasme bij Helewise krijgt het werk geen plek in Het Noordbrabants museum. "Het is interessant werk, maar we hebben een paar jaar terug nog een stilleven gekocht van hetzelfde formaat. Het werk is niet een directe toevoeging op onze collectie." In het museum in Den Bosch hangen al een aantal andere werken van de Brabantse kunstenaar. "We hebben twaalf Van Goghs, zes in het museum en zes in bruikleen." De eerste Van Gogh werd al in de jaren 80 aangeschaft. De andere vijf kwamen vanaf 2016 één voor één naar Den Bosch. Het duurste doek is de onlangs gekochte Gordina. Dat kostte het museum maar liefst 8,6 miljoen euro. Brabanders betaalden mee Om de Gordina te financieren betaalden verschillende kunststichtingen en zelfs het Rijk mee. Dat bracht zes miljoen euro in het laatje. Voor de resterende 2,6 miljoen vroeg het museum of alle Brabanders een euro wilden doneren. Er wonen namelijk ongeveer 2,6 miljoen mensen in onze provincie. Waarop duizenden Brabanders geld overmaakten en ook veel mensen daadwerkelijk een euro op de toonbank kwamen leggen. En zo is de Gordina nu eigendom van het museum.

De Gordina schittert in het Noordbrabants museum en kostte 8,6 miljoen (foto Noord-Brabants museaum).

Andere werken van Vincent Bekende schilderijen van Vincent van Gogh zijn onder meer 'Zonnebloemen', 'Sterrennacht' en 'Irissen'. Van Gogh ontwikkelde zijn eigen unieke stijl in zijn kunstwerken. In 1890 schoot hij zich met een pistool in zijn borst in Frankrijk, waarna hij overleed.