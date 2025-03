Kampioenkansen voor PSV: hier lees je wat de statistieken zeggen

Zelden nam de titelstrijd in de eredivisie zo'n grote wending als in dit seizoen. In december was PSV voor iedereen de gedoodverfde kampioen. Op dit moment, nog geen vier maanden later, is Ajax uitgegroeid tot dé grote favoriet voor het landskampioenschap.

Het verschil tussen de clubs is op dit moment acht punten in het voordeel van Ajax. Een flink verschil, al is het seizoen nog niet ten einde. Een goed moment voor de NOS om eens te kijken naar de kansen voor de Eindhovenaren.

In ieder geval is het zeker dat het eredivisieseizoen voor beide teams nog negen wedstrijden duurt. Een achterstand van acht punten is in de eredivisiegeschiedenis nog nooit goedgemaakt na de 25ste speelronde. In die zin staat PSV voor een historisch zware opgave.

Gat verkleinen

Toch hebben de Eindhovenaren nog wat in eigen hand. Op 30 maart spelen ze in eigen huis tegen Ajax en kunnen ze het gat verkleinen naar vijf punten. Een verschil van vijf punten na speelronde 27, dat is wél eerder goedgemaakt in de eredivisiegeschiedenis.

Mocht de onderlinge ontmoeting uitlopen op een zege voor PSV, dan zou de spanning in de titelstrijd dus enigszins kunnen terugkeren.

PSV was eerder de onbedreigd kampioen

Begin december was er namelijk weinig twijfel over dat PSV onbedreigd kampioen zou worden. "Titelfavoriet nummer één", zei analyticus Rafael van der Vaart in het kerstrapport van PSV. Daar was collega Pierre van Hooijdonk het mee eens: "Ik snap dat iedereen behalve de PSV-supporters hoopt dat het nog spannend wordt, maar dat zie ik niet gebeuren."

De modellen van databureau Opta waren ook kristalhelder. Op 11 december voorspelden die dat PSV een kans van 96,8 procent had om landskampioen te worden.



Vier maanden later ziet de eredivisie er heel anders uit. PSV is ineengestort en Ajax is na een reeks van tien opeenvolgende eredivisiezeges opeens de trotse koploper.

Van der Vaart is er ondertussen van overtuigd dat Ajax kampioen gaat worden en samen met hem hebben ook de modellen van Opta een u-bocht gemaakt. Inmiddels schatten die de kans op een kampioenschap van Ajax op 86,8 procent, tegenover een kans van 13,2 procent voor PSV.

Geen zekerheid

"Elke wedstrijd moeten we er staan en winnen", stelde Kenneth Taylor twee weken terug. "Dan pas staan we met de schaal in onze handen. Nu is dat nog zeker niet zo. Zolang iedereen kans heeft om te winnen, is het in mijn ogen nog niet beslist."

Tegelijkertijd spreken ze bij PSV ook niet meer uit dat de landstitel het doel is. "Ik ben totaal niet bezig met Ajax", beweerde Peter Bosz vorige week. "Wij gaan niet beter voetballen als Ajax ineens punten zou verspelen."

Zo doet zich de situatie voor dat er twee ploegen in een titelrace zitten, die beide niet uitspreken dat ze kampioen willen worden.