Vrachtwagen met 3,4 miljoen euro aan ketamine onderschept

De Koninklijke Marechaussee heeft woensdagavond een vrachtwagen vol met ketamine onderschept bij grensovergang Hazeldonk, in de buurt van Breda. In de vrachtwagen werd 145 kilo ketamine gevonden, met een straatwaarde van om en nabij de 3,4 miljoen euro.

De controle vond plaats dankzij informatie die bij de politie en de marechaussee terechtkwam. Op foto's is te zien hoe de pakketten met ketamine verwikkeld in plastic tussen de lading van de vrachtwagen zijn verstopt.

Bij de controle is de chauffeur, een 36-jarige Poolse man, aangehouden op verdenking van drugssmokkel. De ketamine is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Volgens de Nationale Drug Monitor is de straatwaarde van een gram ketamine rond de 23,75 euro, de inbeslaggenomen lading heeft daarmee een waarde van 3,4 miljoen euro.