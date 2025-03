Karretjes achtbaan Efteling rollen achteruit, bezoekers zitten vast

Efteling-bezoekers hebben deze week drie kwartier vastgezeten in de achtbaan de Vogel Rok. In plaats van vliegensvlug over de baan te sjezen, kreeg het karretje van de achtbaan niet genoeg vaart en rolde achteruit van de helling af.

'Aan het einde van de woensdag zijn we nog even in de Vogel Rok geweest', schrijft een bezoeker van het park op social media. 'Voordat we de slang in gingen, reden we plots achteruit."

Volgens de bezoeker hebben de parkgasten uiteindelijk 30 tot 45 minuten vastgezeten. Op de foto's is te zien dat het karretje bijna schuin op zijn kant tot stilstand is gekomen. 'Gelukkig zijn we niet op een hogere plek stil komen te staan', schrijft hij.

De karretjes van de achtbaan in het licht (Foto: Facebook/ Wesley Den Os.)

Een Efteling-voorlichtster vertelt aan pretparkwebsite Looopings dat het incident werd veroorzaakt door een kapot wiel aan het karretje van de achtbaan. "Iedereen is vervolgens veilig uit de de karretjes geholpen, de veiligheid is nooit in gevaar geweest." Ook de getroffen Efteling-bezoeker kwam er zonder kleerscheuren vanaf en kon ook een positieve kant van het incident zien. 'Ook leuk om eens achter de schermen te kijken.'