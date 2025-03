Leerling (17) rijdt met leswagen 50 kilometer te hard op 80-weg

Een leerling en een rijistructeur hebben het tijdens een rijles op dinsdag wel erg bont gemaakt. Tijdens een snelheidscontrole op de N2 bij Eindhoven scheurden de twee met 132 kilometer per uur over een weg waar je maximaal 80 kilometer per uur mag rijden.

Agenten hielden de auto staande en kwamen erachter dat het om een lesauto ging. Achter het stuur zat een 17-jarige leerling die les kreeg van zijn 41-jarige rijinstructeur. ''De leerling kreeg les in het vlot inhalen van vrachtauto's", schrijven de agenten op social media.

Na een correctie mocht de instructeur nog maar net zijn rijbewijs houden, wel krijgt hij voor zijn 'inhaalles' een bekeuring. Hoe hoog die uitvalt, bepaalt het Openbaar Ministerie op een later moment. Ook de leerling kwam er niet zonder straf vanaf. Omdat hij geen geldig identiteitsbewijs kon overhandigen, ging ook hij naar huis met een boete. In zijn geval van 110 euro. De politie heeft het incident gedeeld met het keurmerk voor rijinstructeurs, zij gaan de instructeur in de gaten houden. Bij verdere incidenten kan de man zijn bevoegdheid voor rijlessen te geven kwijtraken. De les eindigde abrupt en de rijinstructeur mocht terugrijden.