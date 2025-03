Bosz neemt Saibari in genade aan en ziet rust terugkeren bij PSV

De lach is weer een beetje terug bij PSV. Na twee goede resultaten tegen Heerenveen en Arsenal lijkt de weg naar boven weer ingezet. Of het op tijd is voor een echte titelstrijd met Ajax moet nog blijken, daarvoor moet zaterdagavond eerst gewonnen worden van RKC. In die wedstrijd gaat Peter Bosz weer een beroep doen op Ismael Saibari. De middenvelder heeft een oplossing aangedragen nadat hij voor de zoveelste keer te laat was gekomen.

Na een overwinning op Heerenveen en een verdienstelijk gelijkspel tegen Arsenal lijkt PSV langzaam uit een crisis te kruipen. "Je merkt ook dat het wat rustiger is", lachte Peter Bosz. "Ik hoef een stuk minder vragen te beantwoorden." De trainer ontkwam alleen niet aan nieuwe vragen over Ismael Saibari. De middenvelder kwam afgelopen woensdag voor de zoveelste keer te laat bij PSV. Daardoor zat hij niet bij de wedstrijdselectie tegen Arsenal. "Ik was er klaar mee", liet de trainer woensdag na de wedstrijd weten.

Zaterdag is Saibari er weer bij, liet de trainer vrijdag weten. "Hij is met een oplossing gekomen. Die oplossing heeft hij zelf aangedragen. Het is aan ons en de groep om hem daarbij te helpen. Hij mag nooit meer te laat komen." De oefenmeester wilde nog benadrukken dat het geen onwil is vanuit Ismael Saibari. "Dat heb ik bij een club ook wel eens meegemaakt. "Hij heeft een harde straf gehad, maar voor nu staat er een streep onder."

"Malik Tillman is terug en kan vanaf vandaag de volgende stappen gaan zetten op het trainingsveld."