Voetbalteam mag weer spelen na mishandeling van scheidsrechter

Het derde elftal van voetbalclub SV de Braak uit Helmond mag weer voetballen, nadat het team werd geschorst na een gevecht tijdens een wedstrijd. Daarbij sloeg een supporter uit Helmond de scheidsrechter bewusteloos. Komend weekend stopt de maatregel vanuit de KNVB waardoor de ploeg geen wedstrijden meer mocht spelen. Maar daarmee is de kous nog niet af.

Een supporter van de Helmondse club ging het veld op en mengde zich in de onrust. Vervolgens sloeg hij de scheidsrechter, een 70-jarige man, bewusteloos. Die hield er een lichte hersenschudding en een evenwichtsstoornis aan over.

8 februari sloeg op het veld van SV Rood-Wit in Veldhoven de vlam in de pan. Het was er onrustig, er ontstonden opstootjes en er hing een grimmige sfeer. "Ik zei nog tegen de scheidsrechter: fluit nou af", vertelt Harm van Stiphout, voorzitter van SV de Braak. "Maar dat wilde hij niet doen."

Hij maakt duidelijk dat de vereniging het gedrag afkeurt. Dat ze hard straft, als dat nodig is. Dat met 'kanker' schelden automatisch betekent dat je vier wedstrijden op de bank zit. Maar het probleem is breder en betreft meer dan degenen die op noppen tussen de witte lijnen rennen.

"SV de Braak wordt in zijn geheel nu aangekeken op het misdragen van iemand die zelf geen wedstrijd voor ons heeft gespeeld. Dat is niet terecht", reageert de voorzitter. "Al die aandacht doet onze naam geen goed. Ik hoop dat het stil blijft nu. En dat de tijd de wonden heelt."

Bij De Braak zitten leden uit alle lagen van de samenleving, 1400 man. En daar ziet het bestuur pas van wat ze hebben uitgespookt als ze al lid zijn. "Van doktoren tot daklozen", omschrijft Van Stiphout het beeld. Daar zitten parels tussen, maar ook een enkele rotte appel. Die het vervolgens verpest voor de rest, aldus de club.

"Die interesseren zich voor niemand of niks. Het enige dat helpt, is handhaven. Als je je misdraagt, dan heeft dat consequenties." Bij Van Stiphout is de maat vol. Hij mist bijval van bovenaf. "Ik ben niet bij een voetbalclub betrokken om als jury en rechter tegelijk op te treden. We hebben het als club niet in de hand als er kortsluiting ontstaat in iemands hoofd. Daarom moet de KNVB gewoon heel hard straffen."