Steekpartij in flat, gewonde man met spoed naar ziekenhuis

Een man is vrijdagmiddag gewond geraakt door een steekpartij In een flat aan de Rijtuigweg-Zuid in Bergen op Zoom. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Bij het gebouw zijn zeven politieauto's aanwezig en ook een politiehelikopter heeft een tijd boven het gebouw gehangen.

Volgens de politie heeft een verdachte zich ter plekke gemeld bij de agenten. Hij is aangehouden en meegenomen, de politie doet momenteel nog onderzoek. Wat er precies is gebeurd in de flat, is nog onduidelijk. Volgens omstanders zou er eerder ook een verdachte getaserd en aangehouden zijn op het grasveldje voor het pand. Ook laten verschillende buurtbewoners weten dat ze zich al langere tijd onveilig voelen in de wijk, er zou veel overlast zijn van 'gekken en junkies'.

Politie bewaakt de tweede etage van het pand (Foto: Noël van Hooft.)