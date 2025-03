Máxima maakt einde aan friet/patat-discussie: 'Het is friet'

Met een koninklijk besluit is vrijdag een einde gekomen aan de friet/patat-discussie. De 29-jarige Demi Kaspers uit Best zat op een vrijwilligersmiddag tegenover koningin Máxima en zag haar kans schoon om die ene, buitengewoon belangrijke vraag te stellen. De koningin zag maar één juiste benaming voor de gefrituurde aardappelsteeltjes. "Het is friet", zei de hoogheid volgens Demi volmondig.

Demi had vrijdagochtend nog geen idee dat zij de vraag der vragen ging stellen aan de vorstin. "We gingen vrijwilligerswerk doen met collega's bij een buurthuis voor NLdoet. Toen we aankwamen, zagen we allemaal politieauto's en kwamen we erachter dat de koning en koningin te gast waren." Gelukkig was ze voorbereid op dit koninklijke bezoek. "Ik heb er weleens erover nagedacht wat ik zou vragen als ik ooit de koning en koningin zou ontmoeten", vertelt Demi. Toch was daar niet direct gelegenheid voor. Tijdens het maken van een mozaïekwerk werd eerst gesproken over vrijwilligerswerk doen. "Daarna werd de sfeer gemoedelijker en ging het over Formule1 en het ouderschap." Demi zag haar kans schoon en stelde de vraag die ons land al jaren in zijn greep houdt. "Er is geen fout antwoord, maar zeggen jullie thuis friet of patat", vroeg Demi, terwijl ze lichtelijk doelde op het eerste antwoord.

De koningin hoefde daar niet lang over na te denken. "Het is friet", zei ze volgens Demi volmondig. "In het Engels en Spaans wordt ook gesproken van 'french fries' en 'patatas fritas", was haar verklaring. Op de vervolgvraag of Máxima haar frietje het liefst met mayonaise of ketchup eet, had ze geen voorkeur. "Als het maar friet is", zei de koningin.

Demi pakte haar kans om de vraag der vragen te stellen aan de koningin (foto: ANP).

"De discussie is hiermee eindelijk beslecht", lacht Demi. Of er met dit koninklijke besluit ook echt een einde komt aan deze langlopende discussie iis niet met zekerheid te zeggen. Dat komt volgens Jos Swanenberg, hoogleraar diversiteit in taal en cultuur aan de Tilburg University, omdat er emoties meespelen bij deze discussie. "Er is iets bijzonders aan de hand met de woorden friet en patat. Je kunt eraan herkennen waar iemand vandaan komt", vertelde hij eerder aan Omroep Brabant.

"Sterke Brabantse identiteit."