Dodelijke zwerfkei keert niet terug op levensgevaarlijk verkeerspunt

De gemeente Goirle neemt maatregelen om de veiligheid bij een levensgevaarlijk verkeerspunt op de Tilburgseweg in Riel te verbeteren. De plek is berucht vanwege een zwerfkei waarbij in een korte tijd drie ongelukken plaatsvonden. De kei keert niet terug en er wordt een onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie.

Donderdagnacht was het weer raak. Twee mensen raakte gewond nadat ze met een auto tegen een boom botsten. De inzittenden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. "Ook dit ongeval is tragisch voor de betrokkenen", laat burgemeester Mark van Stappershoef weten. "Uiteraard zijn de ongevallen in korte tijd reden voor de gemeente om naar de situatie te kijken." Beelden van het ongeluk van donderdagnacht:

De gemeente plaatst daarom een matrixbord om automobilisten aan te sporen langzamer te rijden. Ook de trottoirbanden worden aangepakt. Die worden hersteld en geverfd in een reflecterende witte kleur. Ook kijkt de politie naar de oorzaak van de verschillende ongevallen en er komt een analyse van de verkeerssituatie. Vaker mis

Volgens omwonenden gaat het keer op keer mis bij de wegversmalling aan het begin van het dorp. Eind januari kwam daar een 23-jarige Tilburger om het leven toen hij met zijn auto tegen de zwerfkei crashte. Na het ongeval werd de steen tijdelijk verwijderd. Ondanks de vele incidenten vertelden buurtbewoners toentertijd dat ze de kei niet graag zien verdwijnen. "Het is keigevaarlijk hier, maar de kei moet blijven", vonden ze. Bewoners vermoedden dat de ongelukken vooral gebeuren door de hoge snelheden waarmee auto's het dorp binnenrijden. "Ruim van tevoren staat een snelheidsbord met een limiet van 30. Als je je daaraan houdt, kun je er gemakkelijk omheen rijden”, zo zei een van hen. De bewoners van Riel zijn gehecht aan de keien die her en der door het dorp te vinden zijn. Met carnaval wordt het dorp namelijk omgedoopt tot Kaaiengat.

De kei (archieffoto: Google Maps).