Nog even doorbijten, maar we gaan richting 20 graden!

Zonaanbidders opgelet! Leg je zonnebril maar alvast klaar en pak je zonnebrand uit de kast, volgende week laat de zon zich weer zien. In de loop van de week wordt het geleidelijk warmer en kan de temperatuur zelfs oplopen tot 20 graden.

Wie nu al staat te trappelen voor het aankomend lenteweer moet nog heel eventjes op de tanden bijten. Dit weekend wordt het met name in de nachten nog erg koud.

Zaterdag- en zondagnacht liggen de temperaturen nog rond de -2 graden en moeten de vroege vogels onder ons dus waarschijnlijk nog hun ruiten krabben als ze op weg gaan. Overdag komen de temperaturen niet boven de 10 graden uit.

Maar dan krijgen we in de loop van de week steeds meer te maken met de zon. "Er staan alleen maar zonnetjes in mijn weersverwachting en ook de temperaturen gaan geleidelijk stijgen", zegt Jeroen Elferink van Weerplaza. "Maandag beginnen we op 10 graden en eind volgende week gaan we opnieuw weer naar de 20 graden toe."

Goed nieuws dus voor de echte terrastijgers onder ons: het lenteweer doet wederom zijn intrede. "We gaan toch wel een lekkere maand tegemoet", zegt de meteoroloog. "Met deze week alleen even een klein intermezzootje."