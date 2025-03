Mats (4) zit nu al op rugby: 'Het is wel een beetje moeilijk'

Waar de meeste kinderen op voetbal, gym of zwemmen gaan, is een groep peuters in Tilburg iedere zaterdagochtend bezig met tackelen en gooien. Bij Rugby Club Tilburg geven ze les aan de allerkleinsten en die groep wordt steeds groter.

Vol enthousiasme stort een groepje peuters in blauw-geel gestreepte rugbyshirts zich op een stootkussen. Ze leren tackelen door het kussen om te duwen en de bal die erop ligt af te pakken. Voor Mats (4) is dit een van de leukste dingen van de les. "Rennen en de bal gooien is ook leuk. Maar dat is wel een beetje moeilijk." De kinderen in deze les zijn allemaal tussen de twee en vier jaar oud. Maar dat is volgens trainster Nadia van Mourik geen probleem. "Het is een soort peutergym waarbij we allerlei verschillende dingen doen die met rugby te maken hebben. Zo leren we de kinderen gooien, mikken, vallen en opstaan. Maar we zijn ook al echt met tackelen bezig."

"Rugby spreekt kinderen heel erg aan, lekker vies worden en op de grond rollen."

Volgens Nadia komt het niet vaak voor dat er rugbyles wordt gegeven aan zulke jonge kinderen. "Naast peutergym en dansen is er niet veel waar je met je dreumes of peuter naartoe kan gaan. En dat kan hier op de club nu wel. Rugby spreekt kinderen heel erg aan, lekker vies worden en op de grond rollen. En proberen dingen af te pakken en tackelen. Dat vinden ze leuk."

De peuters hebben juf Nadia getackeld

De lessen zijn twee jaar geleden gestart op verzoek van een groep ouders. "Dat zijn oud-rugbyspelers die met hun kinderen aan de slag gingen. Toen zij we begonnen met lessen voor kinderen vanaf vier, vijf jaar. Maar al snel wilden ook hun jongere broertjes en zusjes meedoen." Een van die kinderen is Noah (5). Zijn zus deed mee aan een proeftraining, maar rugby was niks voor haar. Noah was wel meteen enthousiast. Trots vertelt hij: "Ik heb al leren rennen en passen en tackelen." En dat laat hij ook meteen allemaal zien.

"Soms gaat het een beetje hard. Maar daar kan ik wel tegen."

Jasmijn (4) zit al twee jaar op rugby. Ze kan inmiddels wel tegen een stootje. "Ik kan al goed tackelen. Soms gaat het een beetje hard. Maar daar kan ik wel tegen," zegt ze lachend.

Klein als ze zijn leren de peuters al tackelen