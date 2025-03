Influencer die opriep tot uitroeien van religieuze minderheid vrijgelaten

De 26-jarige influencer uit Wijk en Aalburg die donderdagmiddag is opgepakt voor opruiing is inmiddels weer vrijgelaten, laat de rechtbank weten. De vrouw die zich op social media 'Asil' noemt, zou via video's op TikTok opgeroepen hebben om Syrische alawieten, "in mootjes te hakken en in zee te gooien."

De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Onder een aantal voorwaarden is ze vrijgelaten en mag ze thuis haar strafzaak afwachten.