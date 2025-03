Flink prijzengeld bij The Dutch Masters: 'Maar peanuts voor andere sporten'

“The Dutch Masters is uniek, de absolute wereldtop komt hier graag.” Sportdirecteur Jeroen Dubbeldam (51) is zeer te spreken over het paardensportevenement dat tot en met zondag wordt gehouden in de Brabanthallen. Voor de wereldtoppers is het op financieel vlak interessant om naar Den Bosch te komen. “Maar als we het prijzengeld vergelijken met andere sporten, dan kunnen we in deze sport nog wel de nodige stappen zetten.”

The Dutch Masters, in de volksmond beter bekend als Indoor Brabant, maakt deel uit van de Rolex Grand Slam. Naast Den Bosch gaat het om de concoursen in Aachen (Duitsland), Calgary (Canada) en Genève (Zwitserland). Voor de Rolex Grand Prix komende zondagmiddag is er een miljoen euro aan prijzengeld, waarbij de winnaar ongeveer een derde opstrijkt. Harrie Smolders uit het Brabantse Lage Mierde won de vorige Grand Slam in Zwitserland en krijgt bij winst in Den Bosch een extra bonus van 500.000 euro. Drie overwinningen levert 1 miljoen euro op.

"Onze kosten zijn enorm hoog."

Dubbeldam: “Je kunt hier heel aardig verdienen, maar voor bijvoorbeeld tennissers of in de Formule 1 is dit peanuts. En onze kosten zijn echt enorm hoog." Hij vervolgt: "Er wordt door de ruiters keihard gewerkt. Als zondagavond het evenement is afgelopen, dan stapt iedereen direct in het vliegtuig of vrachtwagen. Maandag om 7.30 uur zitten ze weer op het paard.”

"In Den Bosch zien we alleen de wereldtop."

Qua deelnemersveld is The Dutch Masters een van de grootste toernooien ter wereld. “Net als in het tennis heb je vier grandslams, dat zijn de toernooien waar alle toppers aan meedoen. Natuurlijk heb je ook een Olympische Spelen of wereldkampioenschap, maar daar heb je naast de bekende landen ook mindere goden die aanwezig zijn. In Den Bosch zien we alleen de wereldtop.”

Dubbeldam won in zijn carrière als ruiter heel veel prijzen, zoals bijvoorbeeld de wereldtitel en een gouden plak op de Olympische Spelen van 2000. Sinds dit jaar is hij als sportdirecteur bij The Dutch Masters de opvolger van Frank Kemperman, die de functie 22 jaar bekleedde. “Ik werd benaderd door toernooidirecteur Marcel Hunze en ik was enthousiast. Ik heb veel minder tijd dan Frank, maar krijg gelukkig goede hulp. Mijn ervaring in de topsport kan ik goed gebruiken in deze rol, ik spreek de taal van de ruiter.”

"We willen dit niveau vasthouden."

Voor het sportprogramma hoefde hij niet veel te veranderen. “Ik ben hier niet gekomen om grote veranderingen door te voeren, want er staat al een enorm goed evenement. We willen dit niveau vasthouden en ik heb alleen een aantal puntjes in het programma gewijzigd.”

Kim Emmen is een van de Nederlandse topper die in actie komt tijdens The Dutch Masters. (Foto: TDM/Remco Veurink)

“De grootste verandering was de paardenwissel, waarbij vier wereldtoppers op elkaars paard rijden. Het was elf jaar niet georganiseerd, maar ik heb er echt op aangedrongen om dat erin te brengen. En dat op donderdagavond, normaal gesproken de moeizaamste avond qua toeschouwersaantallen. Voor de ruiters is het geen probleem. Ze zijn normaal gesproken het liefst zo kort mogelijk op een concours, maar The Dutch Masters vinden ze absoluut geen straf. Gelukkig sloeg het aan, anders was mijn start niet zo lekker.” De komende jaren blijft Jeroen actief als sportdirecteur van het evenement, maar hij sluit niet uit dat hij daarnaast als ruiter weer terugkeert in Den Bosch. “Ik rij nog wedstrijden en we leiden in ons bedrijf jonge paarden op. Als er een heel goed paard is, zou het theoretisch kunnen dat ik hier als ruiter weer in actie kom.”