Snelheidsduivel rijdt 64 kilometer per uur te hard over de weg

Een bestuurder heeft het vrijdagavond wel heel bont gemaakt in Etten-Leur. De man scheurde met maar liefst 64 kilometer per uur te hard over de Bredaseweg in de plaats. "Deze snelheden zijn absurd", meldt de politie.

Agenten stonden langs de Bredaseweg snelheden te controleren, toen de bestuurder voorbij raasde. Hij reed met een snelheid van 114 kilometer per uur. Op die weg geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Zijn rijbewijs is in beslag genomen en de politie heeft een proces-verbaal opgemaakt.