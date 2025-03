Fans trots op Tilburg Trappers: 'Voetballers mogen nooit meer zeuren'

Tilburg Trappers is vrijdagavond de kwartfinale van de play-offs begonnen met een 5-3 winst op Tölzer Löwen. Lang kunnen de Tilburgse ijshockeyers niet genieten van de overwinning, want zondag staat de tweede wedstrijd op het programma in Bad Tölz, ruim 800 kilometer rijden. De supporters van Tilburg Trappers zijn trots op hun ploeg. "Zoveel wedstrijden kort achter elkaar en dan met zo'n tempo, dat is knap", aldus Hans van Baest.

Hans staat bij de ingang van het IJssportcentrum Tilburg bij een kraampje met fanartikelen. Sinds vijftien jaar is hij een trouwe supporter van Tilburg Trappers. "Maar ik ben vooral fan van het spelletje. IJshockey is de mooiste teamsport ter wereld. Die gasten kunnen tegen een stootje en het speelschema is heel druk. Niet te vergelijken met bijvoorbeeld voetbal. Eigenlijk mogen voetballers nooit meer zeuren."

Zijn maat Jochen Krause komt oorspronkelijk uit Duitsland en kocht tien jaar geleden zijn eerste seizoenkaart in Tilburg. "Ik woon in Rijen en samen met een vriend gingen we bij Tilburg Trappers kijken. We waren benieuwd naar het niveau en de sfeer. Een seizoenkaart was toen nog niet zo duur. Het beviel me goed en nog steeds ben ik er vaak bij. Er is veel respect voor de spelers. Na vanavond spelen ze zondag in Duitsland, dinsdag weer in Tilburg en dat gaat zo door. En dat terwijl die gasten gewoon semiprof zijn."

Na het kampioenschap in de Oberliga Nord speelt Tilburg Trappers nu de play-offs om de algehele Oberliga-titel, het derde niveau in Duitsland. De laatste keer dat de Tilburgers daarin slaagden was in 2018. In de play-offs treft het ploegen uit de Oberliga Süd. "We willen kampioen worden en zijn goed op weg. Maar het zal wel moeilijk worden, want er zijn in het zuiden van Duitsland clubs met een hoger budget. Door Tilburg Trappers is wel het hele niveau in Oberliga Nord toegenomen. Vroeger waren die clubs kansloos, maar er is goed geïnvesteerd om het niveau op te krikken."

Hans is het met deze woorden eens. "Normaal gesproken zijn de clubs in het zuiden beter. Maar in de play-offs gaat het er vaak anders aan toe dan in de competitie."