Weer succes voor Hetty van de Wouw tijdens Nations Cup baanwielrennen

Baanwielrenster Hetty van de Wouw uit Kaatsheuvel heeft, samen met Steffie van der Peet en Kim Kalee, de teamsprint gewonnen tijdens wedstrijden om de Nations Cup in het Turkse Konya. Het trio, dat vorige maand in het Belgische Heusden-Zolder de Europese titel opeiste, versloeg in de finale het team van Groot-Brittannië. Het verschil was groot: 45,283 tegen 46,004.

Op de teamsprint starten drie rensters van wie er na elke ronde een de baan verlaat.