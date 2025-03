Vogel Rok viel waarschijnlijk uit door kapotte coating van wiel

Efteling-bezoekers zaten afgelopen woensdag drie kwartier vast in de achtbaan Vogel Rok. Het treintje had niet genoeg vaart en rolde terug naar het laagste punt. De oorzaak zou een kapot wiel zijn en dat klinkt ernstig.

Hij is manager bij Familiepark Drievliet in Den Haag en werkte eerder bij Avonturenpark Hellendoorn. Op zijn YouTube-kanaal Theme Park Science wijdde hij eerder een lange video speciaal aan de wielen van de Vogel Rok.

De passagiers in het treintje zaten bijna drie kwartier vast, terwijl de karretjes in een hoek van 90 graden in de bocht hingen. Op social media reageren veel mensen met allerlei theorieën. Vooral mensen die toch al niet zo dol zijn op achtbanen, zien hun angst bevestigd. Pretparkkenner Danny van der Weel denkt echter dat er niet zoveel aan de hand was.

Van Weel vermoedt dat er twee dingen gebeurd kunnen zijn. “Een lager van een wiel kan kapot zijn gegaan, maar ik denk eerder dat het mis is gegaan met de coating rond een van de stalen wielen”, vertelt hij. “Het kan goed zijn dat er een scheurtje in die coating zat en dat die coating uiteindelijk kapot is gegaan aan het einde van de dag. Dat remt dat wiel dan af en daardoor haalde het treintje een hoger punt in de baan niet meer en rolde terug.”

Volgens Van Weel luistert de snelheid van een achtbaan heel nauw. “De trein moet niet te snel gaan, maar ook niet te langzaam. Als je te snel gaat, krijg je te hoge G-krachten en als je te langzaam gaat, haal je het einde van de baan niet.” Volgens Van Weel rijdt de Vogel Rok normaal zo’n 40 tot 50 kilometer per uur op het punt waar de trein terugzakte.

Tussen het wel of niet halen van een helling zit misschien maar 5 kilometer per uur verschil, weet Van Weel. “Je ziet dat bij de Vogel Rok wel is nagedacht wat er moet gebeuren als de trein het relatief hoge punt in het midden van de baan niet haalt. Dan rolt ‘ie terug naar de bocht ervoor die zowat op de grond ligt. Daar kunnen mensen dan makkelijk uitstappen.”

Uiteindelijk duurde het nog drie kwartier voor iedereen uit het treintje was. Volgens Van Weel is dat logisch omdat het even duurt voor iedereen is opgetrommeld. Uiteindelijk denkt hij dat er weinig aan de hand was: “Als er echt een wiel was afgebroken, dan was de Vogel Rok echt niet de volgende ochtend meteen weer opengegaan.”