Paardenmeisjes genieten bij Indoor Brabant ook van shoppen: 'Mama betaalt'

Van luxe boten tot snelle sportauto's en van de duurste zadels tot de nieuwste helmen. Bij The Dutch Masters in Den Bosch is er dit weekend paardensport op het allerhoogste niveau te zien, maar daarnaast is er veel glitter en glamour. Zaterdagmiddag was er veel jeugd in de Brabanthallen die het kijken naar topsport combineerde met shoppen. "Er is zoveel te doen, je kunt kiezen wat je het liefste wil", zegt Nina van der Heijden uit Veghel.

De 12-jarige Veghelse rust even uit op een stoel nadat ze de hele ochtend door de Brabanthallen heeft gelopen. "Dit evenement vind ik superleuk, het is een must have voor een paardenmeisje. Ik heb zelf een eigen paard en doe mee aan wedstrijden, het zou mooi zijn om ooit hier te mogen rijden. Maar naast het kijken naar sport, vind ik het leuk om winkeltjes te bezoeken."

Elena Stevens en Nina van der Heijden. (Foto: Leon Voskamp)

Haar vriendin Elena Stevens uit het Brabantse Zeeland geniet naast het shoppen vooral van de springwedstrijd. "Dat doe ik zelf ook, voor mij de leukste uitdaging binnen de paardensport. Hier in Den Bosch kan ik kijken hoe de allerbeste ruiters het doen."

Luca en Kiki. (Foto: Leon Voskamp)

Iets verderop loopt de 8-jarige Kiki uit Wassenaar met een stokpaard in haar hand. "Het paard heb ik Beertje genoemd, dat vond ik een leuke naam. Het bevalt me hier heel goed, hopelijk gaan we naar nog wat meer winkeltjes", zegt ze terwijl ze naar haar vader kijkt. De 10-jarige Luca rijdt geen paard, maar vindt haar eerste bezoekje aan The Dutch Masters de moeite waard. "Ik kan het iedereen aanraden, het is hier leuk."

"Je bent hier zo dicht bij de absolute top."

Terwijl in de hoofdpiste een dressuurwedstrijd aan de gang is en in de tweede piste regionale springruiters in actie komen, staat de Belgische Feline naar de ‘warming-up’ van dressuuramazone Dinja van Liere uit Uden te kijken. "Je bent hier zo dicht bij de absolute top, mooi om mee te maken. Geweldig om te zien hoe ze het doen lijken alsof de sport zo makkelijk is, terwijl dat absoluut niet zo is."

Vriendinnen Lotte Bullens (11), Maud van Gerwen (9) en Noor Smits (12) zijn in Den Bosch om clubgenoten Tim van den Heuvel en Janne Spijkers van Ponyclub de Toekomst uit Oirschot aan te moedigen. “Ze zijn heel goed en we gaan ze steunen, maar we komen hier ook zeker om te shoppen”, zegt Lotte. “Hopelijk gaan er wel wat tassen mee naar Oirschot. Maar ik ga dat natuurlijk niet betalen, dat doet mama”, zegt ze lachend.

Amelie en Everly. (Foto: Leon Voskamp)

Amelie en Everly vallen op bij het publiek vanwege hun volledig roze outfit. De meiden blijken allebei een andere passie te hebben. “Ik vind dressuur het leukst, het is heel ontspannen”, zegt Amelie. “Doe mij het springen maar”, voegt Everly toe. “Dat voelt net alsof je vliegt met je pony. Al moet je wel af en toe zandhappen.” Op de achtergrond staat er een lange rij bij een stand met dekjes. Voor ondernemers is The Dutch Masters het weekend van het jaar.