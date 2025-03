De internationale indoor derby om de Van Schijndel Bouwgroep Prijs is een van de spectaculairste onderdelen van The Dutch Masters - Indoor Brabant in Den Bosch. Een spannende wedstrijd voor springruiters met hindernissen tot 1 meter 45. Die zijn verdeeld over twee pistes met daar tussenin een pittige doorgang. Kijk hier vanaf 18:30 uur live mee.

