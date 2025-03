PSV'er Jerdy Schouten haakt af na blessure, mist ook Oranje interland

Jerdy Schouten heeft zich afgemeld voor de komende Nations League-wedstrijden van het Nederlands elftal tegen Spanje. De 28-jarige middenvelder kampt met knieklachten, die hij afgelopen wedstrijd heeft opgelopen. Schouten mist daardoor zondagavond ook het uitduel met RKC Waalwijk.

“Het is gelukkig niet iets wat me maanden aan de kant zal houden, maar helaas is het niet mogelijk om de komende wedstrijden op het veld te staan”, zegt Schouten. “Ik baal er wel enorm van dat ik er niet bij kan zijn tegen RKC en daaropvolgend ook niet bij Oranje.”

Vooralsnog wordt geen vervanger opgeroepen, waardoor de selectie nu uit 23 spelers bestaat.

Oranje treft Spanje donderdag in de Kuip voor de heenwedstrijd van de kwartfinale van de UEFA Nations League. De return is drie dagen later in het Spaanse Valencia.