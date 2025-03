PSV zet stijgende lijn door en wint gemakkelijk van RKC

PSV heeft zaterdagavond eenvoudig gewonnen van RKC. In Waalwijk werd het nooit een spannende wedstrijd en liepen de Eindhovenaren uit naar een 3-0 zege. Daarmee verkleint PSV het gat met Ajax voorlopig naar vijf punten. De Amsterdammers spelen morgen de topper tegen AZ. Voor RKC begint het er steeds slechter uit te zien.

Een recept dat Noa Lang na veertig minuten kopieerde. De linksbuiten trok vanaf de andere kant naar binnen en schoot ook raak in de korte hoek. 2-0 voor PSV en de wedstrijd was in de eerste helft eigenlijk al beslist.

Dat PSV inmiddels uit een dal aan het klimmen is, werd ook in Waalwijk al snel duidelijk. Het duurde vier minuten totdat de Eindhovenaren op voorsprong kwamen tegen de provinciegenoot. Ivan Perisic trok naar binnen en schoot raak in de korte hoek.

Eerste uitzege sinds 1 december

PSV speelde weer ouderwets makkelijk tegen een RKC dat de laatste weken aardig voetbalde, maar zaterdagavond weinig in te brengen had. Oud-PSV'er Mohamed Ihattaren had zijn dag niet, en daarmee leek ook gelijk heel RKC inspiratieloos.

Vrij snel na rust gooide Luuk de Jong de wedstrijd definitief in het slot door de 3-0 binnen te koppen. PSV wist toen dat het eindelijk weer een uitwedstrijd in de Eredivisie ging winnen. De laatste keer was op 1 december. Toen werd FC Utrecht met 2-5 verslagen en leek het erop dat de Eindhovenaren fluitend kampioen gingen worden.

Is er nog hoop voor RKC en PSV?

Nu kan PSV niet meer doen dan de druk opvoeren richting Ajax. De koploper komt zondagmiddag in actie tegen AZ. Mits de Amsterdammers punten laten liggen kan PSV na de interlandbreak in een directe confrontatie de titelstrijd nieuw leven in blazen. Wint Ajax zondag, dan blijft het gat acht punten.

Voor RKC begint het er steeds slechter uit te zien. De Waalwijkers stevenen af op degradatie. Hoewel een serie van drie wedstrijden tegen Willem II, Almere City en NAC nog hoop gaf, lijkt de puntloze serie aan het begin van het seizoen de Waalwijkse club de das om te doen.

Ondanks nog een legio kansen voor PSV bleef het bij 3-0. RKC bleef zonder echt grote kans met lege handen achter.