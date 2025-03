Wielrenner (57) overleden na aanrijding met auto

Een wielrenner die afgelopen zondag zwaargewond raakte bij een ongeluk in Rijsbergen is overleden. Dat meldt de politie. Het gaat om een 57-jarige man uit Breda. De bestuurder van de auto is aangehouden.

Het ongeluk gebeurde zondagochtend rond half tien op de kruising van de Noordhoeksestraat met de Klein Oekelsestraat. De fietser maakte deel uit van een wielergroepje.