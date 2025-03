PSV en RKC zitten in hetzelfde schuitje: 'Het is een pittige achterstand'

Het klinkt misschien gek, maar PSV en RKC zitten in eenzelfde situatie. Beide clubs zitten in een achtervolging om hun doelstelling te halen. Waar PSV een achterstand heeft van acht verliespunten op koploper Ajax, moet RKC een achterstand van zeven punten overbruggen naar Willem II op plek zestien.

"We zijn afhankelijk van de anderen", concludeerde Fraser terecht na afloop. "We zijn eenmaal achtervolger", klonk het een paar meter verderop bij Bosz.

De reacties van Peter Bosz en Henk Fraser leken zaterdagavond verdacht veel op elkaar. Naast het feit dat de trainers het eens waren over de uitslag (3-0 voor PSV), zitten de trainer van PSV en RKC ook in eenzelfde schuitje.

Eerst PSV. Dat klimt verder uit het dal door zaterdagavond voor de tweede keer op rij te winnen in de competitie. Het verkleinde daarmee het gat naar vijf punten met Ajax, dat zondagmiddag speelt tegen AZ. "Wij kunnen alleen maar de druk opvoeren als achtervolger. De enige manier om dat te doen is door wedstrijden te winnen."

Olivier Boscagli die naast Bosz zat gaf aan dat hij de hoop op de titel nog niet had opgegeven. "In mijn hoofd heb ik nog steeds hoop en vertrouwen in de titel. We zullen gewoon acht keer moeten winnen. Dan weten we in ieder geval dat we profiteren als Ajax punten laat liggen. Waar het dan eindigt zien we aan het einde van de rit."

RKC heeft in tegenstelling tot PSV nog negen wedstrijden na de winterstop. Maar in Waalwijk rekent uiteraard niemand op het feit dat al die wedstrijden gewonnen gaan worden. Het zou RKC wel erg helpen want de Waalwijkers kijken tegen een achterstand van zeven punten aan ten opzichte van Willem II dat zondag nog in actie komt.