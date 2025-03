Jongeren met wapens in bos, politie gewaarschuwd vanwege stichten brand

Vier jongeren werden zaterdagavond betrapt terwijl ze vuur stichtten in een bosgebied. Volgens de politie werd een week geleden op deze plek ook munitie van een vuurwapen gevonden door een zogenoemde groene boa.

De groene boa van Best was ook zaterdagavond aanwezig en maakte met een wijkagent een plannetje om de groep jongeren in te sluiten en te controleren.