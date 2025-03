Ravage op A58 na botsing, betrokken bestuurder heeft geen geldig rijbewijs

Een botsing van twee auto's op de A58 bij Tilburg veroorzaakte zondagochtend een flinke ravage op de snelweg. Twee rijstroken werden afgesloten.

Ademanalyse

De ene bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe is, is niet duidelijk. De andere bestuurder is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Hij moet in het politiebureau een ademanalyse afleggen. Ook reed hij zonder geldig rijbewijs.

Team verkeer van de politie doet onderzoek.