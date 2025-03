Kies je Kraker-winnaar van Spotify gehaald, maar niemand weet waarom

De winnaar van Kies je Kraker dit jaar, Dikke Pens van c.v. De Kapotte Kachels en René van Rooij, is niet meer te luisteren via het populaire muziekplatform Spotify. Sinds vrijdag is het nummer offline. De carnavalsband heeft geen idee wat er aan de hand is.

"Echt bizar", zegt Jop Roeland van de carnavalsband. “We krijgen allemaal reacties en vragen van mensen. Iedereen wil weten waarom het nummer er niet meer op staat, maar ja, wij weten het ook niet. “ ABBA

De melodie van Dikke Pens is gebaseerd op een liedje van ABBA. Toch heeft dat volgens Roeland van De Kapotte Kachels niet per se te maken met het feit dat het nummer op Spotify offline is gehaald.

“We hebben alle muziek zelfgemaakt en alles op Spotify netjes en correct ingevuld”, zegt Roeland. “Het mag gewoon, dus dat zou het probleem niet moeten zijn.”

Mogelijk gaat het om een foutje. “Een bug, dat zou kunnen. Er is een update geweest van Spotify. Maar normaals, wij weten het niet zeker. We hopen gewoon dat het snel wordt opgelost en zijn er druk mee bezig om dat te regelen.” Spotify was niet bereikbaar voor commentaar. Clap Your Pens

Het nummer 'Dikke pens (Clap Your Pens)' werd door vele tienduizenden Brabanders gekozen tot dé carnavalshit van 2025. Het lied is, met een vette knipoog, een aanklacht tegen alle influencers die op sociale media alleen maar 'perfecte' foto's delen. Het nummer is nog wel te luisteren via andere platformen, zoals Apple Music en YouTube. Ladders zat

In 2023 ging de jaarlijkse publieksprijs voor het beste carnavalsnummer naar ‘Ladders Zat’ van Gullie en Lanterfantje. Dat nummer moest van de maker van het origineel van Spotify gehaald worden, maar kwam later dus alsnog winnaar uit de bus bij Kies je Kraker.