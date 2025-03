Bewoners werden wakker met puinzooi voor de deur: 'Ontzettend hard gereden'

Bewoners van de Kreitenmolenstraat in Udenhout werden zondag wakker met een enorme ravage voor de deur. Een automobilist botste zaterdagnacht tegen een stenen muur, reed een boom uit de grond, botste tegen een geparkeerde auto, reed dwars door een reclamebord en kwam tegen een tweede boom tot stilstand. "Het moet ontzettend hard zijn gegaan", zegt buurtbewoner William Verspeek. "Alsof hij meer dan honderd kilometer per uur heeft gereden."

William was toevallig wakker en hoorde rond vijf uur 's morgens een hele harde klap. "Eerst dacht ik dat iemand zijn autodeur heel hard had dichtgegooid, maar daar was het eigenlijk te hard voor." Toen hij naar de wc ging, zag hij dat er inderdaad meer aan de hand was. "Ik zag zwaailichten van politieauto's en er lag een boom op straat. Die stond net in bloei, want de hele straat lag vol met bloesem. Het leek wel alsof het gesneeuwd had."

De maximumsnelheid in de Kreitenmolenstraat is dertig kilometer per uur. "Maar het is een drukke weg waar regelmatig te hard wordt gereden", weet William. "En om vijf uur 's nachts, als de weg leeg is, lijkt het mij ook verleidelijk om harder te rijden."

Een andere buurvrouw heeft haar camerabeelden teruggekeken. Ze zag dat de auto veel te hard reed en dat de bestuurder de macht over het stuur verloor.