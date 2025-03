60 jaar oude plant van Dymphie is hit op social media

Dymphie Hendriks uit Tilburg gooit hoge ogen met haar Sint-Jozefplant van maar liefst zestig jaar oud. Ze plaatste een foto van haar gekoesterde plant in de Facebookgroep 'Plantenadvies' en kreeg meer dan zesduizend likes en honderden reacties.

Dymphie kreeg de Clivia miniata, in de volksmond Sint-Jozefplant genoemd, veertig jaar geleden van haar grootmoeder, schrijft ze in haar bericht. De plant is nog relatief klein, omdat ze nieuwe scheuten afscheurt voor anderen. Die kunnen dan zelf een eigen Clivia kweken. "Zo kan ik anderen weer blij maken."