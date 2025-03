Willem II pakt geen punten in De Adelaarshorst, 1-0 voor Go Ahead Eagles

Willem II heeft zondag met 1-0 verloren van Go Ahead Eagles. De Tilburgers leken lang op weg een punt mee te nemen uit de Adelaarshorst, tot Milan Smit in de 83e minuut raak schoot. De ploeg van trainer Peter Maes ging voor de negende wedstrijd op een rij zonder punten naar huis. De Eagles spelen de bekerfinale en zijn ook volop in de race voor de plaatsen die recht geven op Europees voetbal.

Willem II was naar Deventer afgereisd met een slechte reeks. De Tilburgers hebben dit kalenderjaar nog niet gewonnen en staan inmiddels op de zestiende plaats. De ploeg van trainer Peter Maes trof al snel doel, maar Cisse Sandra had raak gekopt vanuit buitenspelpositie. Aan de andere kant moest Willem II-verdediger Raffael Behounek op de doellijn redding brengen na een kopbal van Victor Edvardsen. Het waren spaarzame momenten voor beide doelen, waar Willem II-aanvaller Jeremy Bokila nog tegen de paal schoot.

In de 55e minuut leken de Tilburgers dan toch op voorsprong te zijn gekomen. Uit een vrije trap bleef de bal een beetje hangen in het strafschopgebied, waarna Boris Lambert van dichtbij raak schoot. De VAR greep echter in. Ook een treffer van Eagles-middenvelder Mathis Suray ging niet door wegens buitenspel.

In de 83e minuut volgde de beslissing: Milan Smit schoot raak op aangeven van Oliver Antman. Go Ahead passeerde zo, in ieder geval voor even, AZ op de ranglijst.